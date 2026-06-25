Подорожание проезда в Сумах вынесено на общественное обсуждение в рамках проекта распорядительного документа, подготовленного городской военной администрацией Sumy Military Administration, сообщает Politeka.
Инициатива предусматривает пересмотр тарифов на пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении. На этом этапе окончательное решение еще не принято и находится в фазе согласования с возможностью внесения корректив после рассмотрения предложений жителей.
По предварительным данным, стоимость поездки в пределах города может вырасти с 15 до 20 гривен. Отдельно оговаривается маршрут до села Песчаное Pishchane, где ориентировочная цена составляет около 28 гривен за одну поездку.
Перевозчики объясняют пересмотр накопления расходов за последний период. Среди ключевых факторов – рост цен на горючее, запасные части и ремонтные работы, а также повышение затрат на оплату труда и содержание транспортных средств.
В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как элемент обновления финансовой модели городской транспортной системы и адаптации к текущим экономическим условиям.
В настоящее время проект остается открытым для обсуждения. Окончательное решение будет принято после завершения консультаций с обществом и анализа всех поданных предложений.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от результатов согласования документа и следования всех предусмотренных процедурных этапов.
Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.
Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.
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