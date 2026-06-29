Подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть обновления экономической модели городского транспорта.

Подорожание проезда в Сумах вынесено на общественное обсуждение после подготовки соответствующего проекта распорядительного документа городской военной администрацией Sumy Military Administration, сообщает издание Politeka.

Речь идет о пересмотре тарифов на городские и пригородные пассажирские перевозки. На данном этапе окончательное решение еще не принято — документ находится в фазе согласования, а жители могут подавать свои предложения и замечания по предложенным изменениям.

По предварительным расчетам стоимость поездки в пределах города может вырасти с 15 до 20 гривен. Отдельно рассматривается направление в село Песчаное Pishchane, где ориентировочный тариф может составлять около 28 гривен за рейс.

Перевозчики аргументируют необходимость корректировки накопления операционных расходов. Среди основных факторов называют удорожание горючего, рост цен на запасные части и ремонтные работы, а также повышение затрат на оплату труда персонала и содержание автопарка.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть обновления экономической модели городского транспорта, направленной на адаптацию к текущим финансовым условиям и сохранение стабильности перевозок.

Проект остается открытым для общественного обсуждения. Окончательные параметры тарифов определят после завершения консультаций с жителями и анализа всех поданных предложений.

Последующие изменения будут зависеть от результатов согласования документа и финального решения городских властей относительно тарифной политики в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Сумах: о каких ключевых изменениях известно

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какими теперь будут платежки

Как сообщала Politeka, Пассажирам в Сумской области советуют заранее планировать поездки: вводится новый график движения поездов