Подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на топливо и другими причинами.

Подорожание проезда во Львове зафиксировано после запуска обновленной тарифной системы городского общественного транспорта, заработавшей в рамках новой модели расчета стоимости поездок, сообщает издание Politeka.

Изменения включают в себя все категории пользователей — как местных жителей, так и гостей города. Окончательная сумма теперь зависит от способа оплаты при посадке, что формирует несколько ценовых уровней для одного маршрута.

Самый высокий показатель сохраняется при наличном расчете — 30 гривен за поездку. Такой формат постепенно теряет популярность, однако пока остается доступным части пассажиров.

Безналичный вариант через банковскую карту стоит 26 гривен. Его преимуществом является быстрое проведение операции и отсутствие потребности в физических средствах.

Самая низкая стоимость предусмотрена для цифровых сервисов – мобильных приложений и транспортных карт, где цена составляет 23 гривны. Такой подход стимулирует переход к электронным решениям в перевозочной системе.

Отдельные условия действуют для студентов: при использовании персонализированных карт поездка обходится в 11,5 гривны, что существенно уменьшает расходы на ежедневное передвижение.

Во Львовской городской администрации подчеркивают, что подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на топливо, техническое обслуживание подвижного состава и поддержание стабильной работы маршрутной сети.

Кроме того, также следует отметить, что новая система призвана обеспечить непрерывность рейсов и избежать сокращения транспортного сообщения в разных частях населенного пункта.

Источник: fakty

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