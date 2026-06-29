Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области рассматривается как часть изменения баланса между содержанием инфраструктуры и фактическими расходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске после обновления части жилищно-коммунальных начислений, сообщает Politeka.

В городе были пересмотрены отдельные составляющие платежек, из-за чего общая структура расходов для населения стала неравномерной: часть услуг подорожала, в то время как другие остались без изменений.

Квартирная плата выросла примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно. Вывоз, транспортировка и утилизация бытовых отходов прибавили около 36% и достигли уровня 43,85 грн с одного человека.

Электроснабжение для бытовых потребителей сохраняет фиксированный показатель 4,32 грн за кВт-ч. Государственное регулирование цены будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года без изменений.

Сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного периода больше не применяется. Сниженный тариф 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч отменен до старта нового сезона.

Газоснабжение также остается стабильным: для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированная цена 7,96 грн за кубометр, продленная до 30 апреля 2027 года. Переход между поставщиками осуществляется автоматически.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области рассматривается как часть изменения баланса между содержанием инфраструктуры и фактическими затратами на ее обслуживание.

В Черноморске формируется комбинированная модель начислений: часть жилищно-коммунальных позиций дорожает, в то время как энергетический блок остается фиксированным.

Дальнейшая динамика платежей будет зависеть от решений регуляторных органов и экономических факторов, влияющих на формирование стоимости услуг в регионе.

Источник: chis-chernomorsk

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