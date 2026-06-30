Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в нескольких ключевых категориях потребительской корзины, передает Politeka.

Речь идет о категориях от растительного масла до мясных изделий и рыбы, что отражает общее повышение расходов в розничной торговле.

В сегменте бакалея масло «Олейное» рафинированное (850 мл) в среднем стоит 99,20 грн. В торговых сетях наблюдается заметный разброс: Auchan – 91,30 грн, Metro – 99,00 грн, Novus – 101,00 грн, Megamarket – 105,50 грн. По сравнению с маем, когда средний уровень составил 95,83 грн., зафиксирован рост примерно на 3 грн. Динамика выглядит постепенной, но стабильной в течение месяца с короткими волнами колебаний в середине периода.

В категории мясных изделий колбаски «Алан» охотничьи полукопченые демонстрируют более выраженный скачок. Средняя цена достигла 790,56 грн за килограмм, в то время как в мае показатель составил 753,78 грн. В магазинах расхождение существенное: от 705,80 грн до 866,50 грн. Общий прирост за месяц превышает 40 грн, что связывается с повышением себестоимости сырья и логистики.

Рыбный сегмент также двигается вверх. Карп потронутый (1 кг) в среднем стоит 374,50 грн. В розничных сетях цена колеблется от 359,00 грн до 390,00 грн. За месяц добавлено около 20 грн. до предыдущего уровня, что объясняется сокращением предложения и сезонными факторами поставки.

Отдельно аналитики рынка отмечают, что изменения происходят неравномерно: часть товаров дорожает постепенно, другие рывками, в зависимости от закупочных условий и объемов поставок. Это сформировывает смешанную, но устойчивую тенденцию к увеличению издержек для покупателей.

На этом фоне удорожание продуктов в Одессе постепенно влияет на структуру ежедневного потребления, заставляя домохозяйства корректировать затраты на базовые товары.

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