Дефицит продуктов в Одесской области возник на фоне изменений в овощном сегменте, где растет стоимость прошлогодней моркови из-за сокращения складских резервов и перестройки рыночного равновесия, передает издание Politeka.
В последние дни показывают постепенное уменьшение доступных партий на прилавках.
По данным мониторинга торговли, производители отпускают остатки прошлого урожая по 13–20 гривен за килограмм. Это свидетельствует о быстром истощении запасов и изменении соотношения между спросом и существующим предложением.
Оптовые операторы и крупные торговые сети активизировали закупки. В результате свободные партии исчезают быстрее, а объемы товара в обращении сокращаются.
Фермерские хозяйства сообщают о почти полном опорожнении хранилищ. Количество поставщиков уменьшается, поэтому ценообразование становится более чувствительным к любым колебаниям рынка.
На этом фоне дефицит продуктов в Одесской области объясняют завершением реализации прошлогодних запасов и постепенным исчезновением переходных остатков, ранее сдерживавших рост стоимости.
Несмотря на нынешнюю тенденцию, актуальные показатели остаются ниже, чем за тот же период прошлого года. Это связывается с большим стартовым объемом продукции в начале сезона.
Аналитики прогнозируют относительно равную динамику в ближайшее время. Дальнейшее развитие будет зависеть от темпов сокращения запасов, логистических процессов и появления новых поставок.
Также следует отметить, что сезонные факторы остаются ключевыми в формировании стоимости овощей в регионе и будут и дальше определять ситуацию на рынке.
Источник: east-fruit
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