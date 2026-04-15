Жителям советуют ознакомиться с деталями повышения тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области, чтобы планировать свои расходы на следующий месяц

В Железцах сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области, передает Politeka.

С 1 апреля в Железных районах произошло изменение стоимости воды для потребителей со счетчиками. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области объясняют необходимостью модернизации системы водоснабжения и увеличения объемов ресурсов для жителей.

В поселке начато бурение новой скважины, что позволит более стабильно обеспечивать воду для всех домов. По словам председателя Залозецкого поселкового совета Андрея Ноги, работы направлены на улучшение качества услуг и минимизацию периодических перебоев.

С 1 апреля кубический метр воды для абонентов со счетчиками обойдется в 50 гривен вместо 70. В то же время для жителей без приборов учет останется на прежнем уровне. Местные власти считают это стимулом для установки счетчиков, что позволит более эффективно контролировать потребление.

Андрей Нога добавил, что поселковый совет готов к обсуждениям и консультациям с жителями по установлению счетчиков и других неотложных вопросов водоснабжения.

Жители призывают следить за обновлениями и сообщать о проблемах в работе системы через официальные каналы совета.

Кроме того, в Тернопольской области также сообщалось о новом графике движения транспорта.

По предварительному плану маршрут №15 в прямом направлении будет пролегать от Золотарки через СЕ «Борднетце», «Любисток», школу №5, АТП-16142, Поликлинику, Педагогический колледж, Центр, улицу Гончара, Площадь Славы до автостанции.

