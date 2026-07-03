При утверждении повышения тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком может повлиять на конечную стоимость счетов для потребителей.

В Хмельницком рассматривают повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком , передает Politeka.

"Хмельницкводоканал" готовит обновленные расчеты для водоснабжения и водоотведения.

Предприятие сообщает о корректировке из-за роста себестоимости. Основное давление создают затраты на электроэнергию, горючее и обслуживание технического парка. Обновление тарифной модели сейчас находится на этапе подготовки.

По данным городских структур, последний раз регулятор менял расценки в 2022 году. С этого времени действующие характеристики оставались стабильными, несмотря на увеличение издержек. В итоге скопились денежные разрывы меж фактическими издержками и оплатой услуг.

Отдельно говорится, что предприятие работает в условиях значительной задолженности. Сумма разницы в тарифах с государственным бюджетом составляет около 265 млн грн. Часть долга сформировалась за последние годы из-за удержания действующих ставок.

В городской инфраструктурной службе подчеркивают, что нынешний уровень оплаты не покрывает полной стоимости производственного цикла. Поэтому возникают трудности с модернизацией сетей и своевременным обновлением оборудования.

По словам представителей потребительской сферы, ситуация носит общенациональный характер, ведь пересмотр стоимости услуг происходит сразу в нескольких городах страны.

Пока базовые тарифы для населения остаются на уровне 14,17 грн за кубометр воды и 13,22 грн за водоотвод. Новые расчеты пока не обнародованы, их согласование продолжается.

Финальное решение еще не принято, однако при утверждении повышения тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком может повлиять на конечную стоимость счетов для потребителей после завершения согласительных процедур.

Источник: ye.ua

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