Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Днепре свидетельствует о преимущественно стабильной летней картине.

Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Днепре обещает теплый период с температурой до +32 °C, коротким похолоданием посреди недели и преимущественно сухими днями, сообщает издание Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Понедельник, 17 августа. Утро будет ясным, а днем ​​воздух прогреется до +30 °C. Ночью ожидается +21°C, вечером около +27°C. Осадки не прогнозируются, ветер остается слабым.

Вторник, 18 августа. Станет еще жарче. После +22 °C ночью температура вырастет до +25 °C утром и +32 °C в дневные часы. Небо будет чистым в течение суток. Дождь маловероятный.

Среда, 19 августа. Температурные характеристики снизятся. Ночью ожидается +22 °C, днем ​​около +26 °C. Утро и большая часть дня пройдут под облаками. К вечеру небосклон прояснится. Существенных осадков не предполагается.

Четверг, 20 августа. После прохладной ночи с температурой около +17 °C столбики термометров днем ​​поднимутся до +28 °C. Утро будет пасмурным, однако позже облачность отступит. Осадки синоптическая картина не предполагает.

Пятница, 21 августа. День снова будет летним. Температура будет колебаться от +19 ° C ночью до +31 ° C после полудня. Небо будет ясным, а вероятность дождя будет низкой.

Суббота, 22 августа. Ожидаются солнечные и теплые сутки. Утром прогнозируется +24 °C, максимум составит +32 °C. Вечером станет прохладнее – до +26 °C. Облачность практически отсутствует, осадки не ожидаются.

Воскресенье, 23 августа. Завершение периода будет также сухим и ясным. Ночная температура составит +20 °C, утром — около +24 °C, днем ​​— до +31 °C. К вечеру воздух остынет до +26 °C.

Таким образом, прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Днепре свидетельствует о преимущественно стабильной летней картине. Самая высокая температура ожидается во вторник и субботу до +32 °C. Самое заметное понижение придется на середину недели.

Народные приметы также связывали августовскую погоду с предстоящим сезоном. Ясный день считали предвестником теплой осени, тогда как утренний иней – признак будущего урожая.

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