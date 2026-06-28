Графики отключения света в Запорожье на неделю с 29 июня по 5 июля вводятся в связи с проведением комплексных ремонтных работ.

В Запорожье в течение недели с 29 июня по 5 июля будут действовать плановые графики отключения электроэнергии, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.



Ограничения проводятся в связи с проведением комплексных ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики подчеркивают, что подобные мероприятия являются частью системного технического обслуживания сетей.

В компании «Запорожьеоблэнерго» сообщили , что уже 30 июня 2026 года в городе начнутся плановые работы по ремонту электрооборудования. В период с 10:00 до 17:00 временные отключения электроэнергии коснутся ряда улиц:

Зоряна (Муравйова): 19

Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцыка (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлынный: 28–32, 23

1 июля 2026 09:00 до 17:00 часов из-за планового ремонта электрооборудования не будет электричества. Они касаются следующих адресов:

Алмазна: 36, 38, 40

Бодянського: 1-61, 2-52

Вроцлавська: 13, 15

Вузлова: 1А

Дызельна: 38-86, 88, 51-111

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 226-236, 309-335

Игора Сикорського: 274, 276

Мырослава Симчича (Лизы Чайкинои): 49, 50, 53Б, 56В

Республиканська: 80, 88, 90

Свитловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селыщна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Сичеславська (Норильська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Тенисна: 11, 14, 15, 16, 17, 1А, 3, 5, 7

пров. Самоплывный: 14А

Следующий этап работ намечен на 2 июля 2026 года. В этот день, также с 10:00 до 17:00, в городе продлятся продолженные ремонтные мероприятия, в связи с чем без электроснабжения останутся жители улиц:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Борыспильска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громовои): 80, 80а

Робитныча: 1-79 1--58

Славутыча: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а

В последующие дни недели, в частности, 3 июля, графики отключений также будут действовать в дневное время — с 09:00 до 16:00, на следующих улицах:

Арктычна: 38-58, 39-57

Дызельна: 88

Евгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Игора Сикорського: 276, 278-308, 312-320

Мицна: 20

Руставели: 53а, 56.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.