Подорожание проезда в Кропивницком должно произойти после фактического запуска электронной системы.

Подорожание проезда в Кропивницком уже утвердил исполнительный комитет городского совета, но новые цены пассажиры увидят только после запуска электронной системы оплаты, передает Politeka.

До введения безналичного расчета общественный транспорт будет работать по нынешним ставкам. О дате перехода на обновленную систему город уведомит отдельно.

В мэрии пересмотр стоимости объясняется ростом расходов коммунального перевозчика. За последний период подорожали электроэнергия, горючее, запчасти и шины. Больше средств также требуется на ремонт подвижного состава и оплату труда персонала.

После появления электронного билета поездка в троллейбусе будет стоить 12 грн при условии оплаты банковской или транспортной картой. Такая же сумма будет действовать для платежей через Apple Pay и Google Pay.

Бумажный проездной документ обойдется в 15 грн. Столько же обойдется транспортировка багажа.

Для пассажиров с персонифицированными льготными картами предусмотрели ставку 11 грн. Для других льготных категорий она составит 10,30 грн.

Отдельные расценки установили для автобусов КП "Электротранс". При электронном расчете одна поездка будет стоить 18 грн. Такая же плата предусмотрена за перевозку вещей.

Бумажный билет в автобусе обойдется в 20 грн. Для граждан с правом на льготу определили два варианта — 17 или 16,20 грн в зависимости от категории.

Таким образом, подорожание проезда в Кропивницком должно произойти после фактического запуска электронной системы. К этому моменту пассажиры будут платить по старым правилам.

В городских властях считают, что обновление ставок поможет коммунальному перевозчику поддерживать работу маршрутов, сохранить сеть сообщения и финансировать обслуживание автобусов и троллейбусов.

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