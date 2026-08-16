Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предлагают в нескольких общинах, причем отдельные варианты предусматривают не только проживание, но и трудоустройство, передает Politeka.
Дом в Гуровке
В селе Гуровка Долинского района доступен дом с одной комнатой, кухонной зоной и коридором. В доме есть электричество, печное отопление, а воду берут из колодца.
Населённый пункт расположен примерно в 30 километрах от Кривого Рога. Хозяева также готовы предложить подработку. В одном из случаев преимуществом будет наличие водительского удостоверения.
Дом рассчитан на двух жителей. Людям с домашними любимцами также готовы предоставить убежище.
Жилье вместе с работой
В Голубиевичах переселенцам предлагают вариант с официальным трудоустройством. Местное фермерское хозяйство ищет тракториста на сезонный период.
Работнику вместе с семьей готовы предоставить трехкомнатный дом. Там есть газовое отопление и централизованное водоснабжение.
Проживание возможно для семей, мужчин или домохозяйств с животными. Для родителей важно, что в селе работает школа.
Предложение возле Кропивницкого
Еще один дом в Кропивницком районе готовы предоставить женщине для продолжительного пребывания. В доме есть три комнаты, газовое отопление, вода и санузел.
Во дворе расположен сад и огород. Необходимые объекты инфраструктуры находятся недалеко. Собственник живет сам и готов обеспечить спокойные условия.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области может быть актуальным как для краткосрочного убежища, так и для продолжительного проживания после вынужденного переезда.
Перед заселением будущим жителям советуют лично осмотреть дом, пообщаться с хозяевами и заранее согласовать бытовые вопросы, возможность работы и пользование имуществом.
Источник: Допомагай
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