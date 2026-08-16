Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с увеличением фактических расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось Арциза: новые расценки по управлению бытовыми отходами начали действовать с 1 августа 2026 года, передает издание Politeka.

Соответствующее решение исполнительный комитет Арцизского городского совета принял 31 июля. Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Благоустройство" с учетом актуальных расходов и требований законодательства.

Стоимость услуги определили на уровне 223,20 грн. за кубический метр без НДС. Из этой суммы 193,13 грн приходится на вывоз мусора, а 30,07 грн – на дальнейшее захоронение.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 28,39 грн. с одного человека. В частном секторе сумма будет больше — 31,33 грн на человека.

Для бюджетных учреждений предусмотрен отдельный расчет. Стоимость для них установили на уровне 85,40 грн. за одно рабочее место ежемесячно, уже с учетом НДС.

В городском совете отметили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с увеличением фактических затрат предприятия и необходимостью установить экономически обоснованную стоимость.

В новый расчет вошли расходы на сбор и транспортировку отходов, оплату труда персонала, горючее, техническое обслуживание и ремонт спецтехники. Также учли амортизацию, административные расходы и другие расходы, необходимые для стабильной работы коммунального предприятия.

Новые цены применяются с 1 августа. Начисления для населения, бюджетных организаций и других потребителей Арциза теперь будут производиться по утвержденным ставкам.

Источник: Арцизская община

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