Жителей Николаевской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 3 июля из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Николаевской области на 3 июля связаны с необходимостью проведения технического обслуживания оборудования, проверки состояния воздушных линий, замены изношенных элементов инфраструктуры и устранения обнаруженных повреждений. Такие мероприятия являются частью плановых работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и стабильность работы сетей.

По информации АО «Николаевоблэнерго», плановые ремонтные работы будут проводиться и в селе Довга Прыстань. В связи с текущим обслуживанием сетей с 08:00 до 17:00, часть потребителей временно останется без электроэнергии на улицах:

Вышнева: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 10, 12, 13, 15

Набережна: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 19/1

Новоолександривська: 37

Перемогы: 5, 8, 11, 12, 13, 22, 24

Прыморська: 3, 4, 6, 12, 15

С. Крыжанивського: 2А, 3

Спортывна: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Степова: 1, 10, 11

Центральна: 14, 18, 23, 67

Ювилейна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28

3 июля отключения электроэнергии запланированы сразу в нескольких населённых пунктах области. В частности, в Первомайськ с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение по адресам:

Вокзальна: 27А

И. Выговського: 16Є, 17, 18Г/4, 19

М. Грушевського: 33/1, 33/4, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/17, 33/18, 33/22, 33А, 35, 37, 39, 39Г, 41, 41Г, 41Г/4, 41Д/1, 41Д/4

В тот же день аналогичные работы по реконструкции продлятся и в поселке Пидгородная. Здесь также с 08:00 до 17:00 запланированы временные обесточивания, которые охватят широкий перечень адресов:

Княгыни Ольгы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Молодижна: 5, 8, 12, 14

Новоселив: 1, 17

Сонячна: 11

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

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