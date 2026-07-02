Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируют аналитики на фоне обновления ценников в розничных сетях и изменения расходов в продовольственной цепи поставок, передает издание Politeka.

Специалисты связывают такую ​​динамику с удорожанием энергоносителей, логистических услуг и сырья. Дополнительное давление создают сезонные колебания и перестройка закупочных схем, которые быстро отражаются в финальных расчетах для покупателей.

В сегменте молочной продукции зафиксирован рост на плавленый сыр «Ферма Дружба 55%» 70 г. Средний показатель достиг 31,76 грн., тогда как в торговых сетях стоимость колеблется от 31,00 до 33,10 грн. Прирост составляет около 4,54 грн. по сравнению с предыдущим периодом.

В мясном секторе куриная голень демонстрирует заметные колебания. Текущий уровень составляет 97,00 грн. за килограмм, при этом диапазон в супермаркетах варьируется от 79,99 до 114,00 грн. Изменение составляет примерно 2,50 грн, что связывается с коррекцией закупочной базы.

Овощной сегмент также показывает повышение. Капуста белокочанная достигла среднего значения 53,50 грн за килограмм, что на 9,67 грн больше предыдущего периода. В разных торговых точках фиксируются отличия в зависимости от снабжения и партийности товара.

В этом контексте Удорожание продуктов в Днепропетровской области приобретает системный характер, поскольку одновременно изменяются показатели в нескольких товарных группах — от молочного до овощного сегмента.

Эксперты отмечают, что динамика будет зависеть от стоимости энергии, стабильности логистики и объемов предложения на внутреннем рынке.

Источник: Минфин

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