Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области стало ключевым фактором изменений в структуре расчетов для домохозяйств.

В Кременчуге фиксируют изменения в стоимости водоснабжения на фоне более широкого процесса, где наблюдается повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области , передает издание Politeka.

Решение принял исполнительный комитет горсовета Кременчуг во время заседания 30 июня. За документ проголосовало большинство членов, что закрепило новые расценки для населения.

При рассмотрении предложения коммунального предприятия часть финансовых требований была отклонена. В частности, не включили в расчет сумму недополученных поступлений за предыдущие периоды, которую предприятие хотело компенсировать из-за корректировки.

Об этом стало известно из прямой трансляции заседания.

Мэр Виталий Малецкий заявил, что такие изменения не имеют достаточной юридической основы. Он также поручил обратиться к регулятору для уточнения механизма учета предыдущих решений после передачи полномочий на местный уровень.

По данным коммунального предприятия, первоначально предлагалась ставка около 67,44 грн. за кубометр. После корректировки показатель уменьшили на 2,74 грн из-за изъятия дополнительных расходных позиций.

В результате установлена ​​новая стоимость на уровне 64,07 грн за кубометр. Раньше население платило 31,80 грн, поэтому разница оказалась существенной для потребителей.

Окончательное решение закрепило пересмотр платежной политики и само повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области стало ключевым фактором изменений в структуре расчетов для домохозяйств.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут постепенно увеличить часть коммунальных расходов в ежемесячном бюджете домохозяйств.

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