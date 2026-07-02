Подорожание проезда в Ужгороде фактически сравняло стоимость поездок для всех пассажиров, независимо от выбранного способа оплаты.

Подорожание проезда в Ужгороде вступило в силу 27 июня, передает издание Politeka.

Теперь поездка общественным транспортом стоит 23 гривны независимо от способа расчета.

Соответствующее решение исполнительный комитет городского совета принял 26 июня. Ранее пассажиры платили 20 гривен банковской картой, в то время как наличный платеж уже составлял 23.

В мэрии разъяснили пересмотр тарифа обращениями перевозчиков. По словам начальника управления экономического развития Василия Цапа, главным аргументом стал существенный рост стоимости горючего. После анализа представленных материалов власти согласовали новый размер оплаты.

Глава ассоциации перевозчиков Алексей Куля отметил, что бизнес просил утвердить более высокий показатель. Часть компаний предлагала установить 25 гривен, отдельные предприятия - 27. По его мнению, нынешний уровень все еще не покрывает фактических расходов частных операторов.

Реакция горожан оказалась неоднозначной. Студентка Оксана считает, что для современных больших автобусов с кондиционерами такая сумма выглядит приемлемой, однако подержанные машины, где часто жарко и переполнено, не соответствуют ожидаемому уровню сервиса.

Другая пассажирка, София, рассказала, что узнала об изменениях из новостей. Она обратила внимание, что за последние месяцы тариф пересматривали уже неоднократно, поэтому очередную корректировку восприняли без особого оптимизма.

Следует напомнить, что предварительный просмотр состоялся в апреле. Тогда безналичная оплата выросла с 18 до 20 гривен, в то время как наличный расчет оставался неизменным — 23 гривны.

Таким образом, подорожание проезда в Ужгороде фактически уравняло стоимость поездок для всех пассажиров независимо от выбранного способа оплаты.

Источник: Суспільне

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