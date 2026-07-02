Подорожчання проїзду в Ужгороді фактично зрівняло вартість поїздок для всіх пасажирів незалежно від обраного способу оплати.

Подорожчання проїзду в Ужгороді набуло чинності з 27 червня, передає видання Politeka.

Відтепер поїздка громадським транспортом коштує 23 гривні незалежно від способу розрахунку.

Відповідне рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив 26 червня. Раніше пасажири сплачували 20 гривень банківською карткою, тоді як готівковий платіж уже становив 23.

У мерії пояснили перегляд тарифу зверненнями перевізників. За словами начальника управління економічного розвитку Василя Цапа, головним аргументом стало суттєве зростання вартості пального. Після аналізу поданих матеріалів влада погодила новий розмір оплати.

Голова асоціації перевізників Олексій Куля зазначив, що бізнес просив затвердити вищий показник. Частина компаній пропонувала встановити 25 гривень, окремі підприємства — 27. На його думку, нинішній рівень усе ще не покриває фактичних витрат приватних операторів.

Реакція містян виявилася неоднозначною. Студентка Оксана вважає, що для сучасних великих автобусів із кондиціонерами така сума виглядає прийнятною, однак старі машини, де часто спекотно й переповнено, не відповідають очікуваному рівню сервісу.

Інша пасажирка, Софія, розповіла, що дізналася про зміни з новин. Вона звернула увагу, що за останні місяці тариф переглядали вже неодноразово, тому чергове коригування сприйняла без особливого оптимізму.

Варто нагадати, що попередній перегляд відбувся у квітні. Тоді безготівкова оплата зросла з 18 до 20 гривень, тоді як готівковий розрахунок залишався незмінним — 23 гривні.

Таким чином, подорожчання проїзду в Ужгороді фактично зрівняло вартість поїздок для всіх пасажирів незалежно від обраного способу оплати.

Джерело: Суспільне

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