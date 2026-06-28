Графики отключения света в Кировоградской области в неделю с 29 июня по 5 июля предусматривают временные обесточивания, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 29 июня по 5 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ. Как отмечают энергетики, подобные мероприятия проводятся в рамках планового технического обслуживания электрооборудования. Они необходимы для своевременного обновления сетей, замены изношенных элементов, повышения надежности электроснабжения и уменьшения риска аварийных отключений в период максимальной нагрузки.
По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 29.06.2026 года с 09:00–19:00 часов в населенном пункте Олександрия продлится плановый ремонт. Именно поэтому выключат электричество по следующим адресам:
- Айвазовського: 50А
- Весняна: 51, 53, 55, 57
- Володымырська: 55, 57, 57А, 109, 111, 113, 115, 119, 121-123, 125, 127, 129, 129А, 131-132, 134, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158
- Гетьмана Мазепы: 21, 29, 31, 33, 35
- Евгена Коновальця: 8
- Ивана Піддубного: 2, 27, 29
- Мыхайла Бачынського: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21-30, 32
- Мыхайла Грушевського: 18
- Олександра Олеся пров.: 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23
- Садова: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 62
- Соборный просп.: 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 123
30.06.2026 с 09:00–17:00 часов в селе Букарка вводятся графики отключения света. Ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:
- Мыру: 1-12, 14-16, 18-19, 21А, 23-24, 26-29, 34, 41-42, 44, 46А, 47, 51-59, 61, 64-67, 74-75, 81, 83-85, 87
- Молодижна: 1-7, 9-13, 15-18, 21
- Набережна: 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 12-15
- Остапенка: 1-11, 11А, 12-14, 16, 19-21, 24-26, 30
- Перемогы: 9, 14
- Садова: 3
- Степова: 6, 8
01.07.2026 плановые работы будут продолжаться в поселке Красносилля. С 09:00–17:00 часов электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Велыка: 2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82
- Вышневый пров.: 1, 3, 5
- Дружбы пров.: 1-3, 5-7, 10-14
- Леси Украинкы: 3-5
- Лисова: 4-5
- Мыру: 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25
- Молодижна: 1-6, 7А
- Ныжча: 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72
- Нова: 3-5, 10, 12, 14, 14А, 15-16, 20, 22, 29-30, 32
- Паркова: 1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55
- Перемоги: 1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54
- Поштова: 2, 4-6, 13, 25А, 29
- Садова: 1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36
- Тернова: 1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36
- Тимирязєва пров.: 6
- Травнева: 2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21
- Тясмынська: 7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40
- Тясмынськый пров.: 5, 10
- Хутирська: 1
- Центральна: 2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-44, 47, 49-50, 52-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99
- Черкаська: 1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79
- Чыгырынська: 1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-39, 39А, 40-41, 43-44, 46-47
- Шевченка: 5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26
- Шкильна: 4-5, 7-9, 11
- Яблунева: 1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30
02.07.2026 года масштабные ремонтные работы продолжатся в селе Прыютивка. Отключение электроэнергии будет действовать в течение дня и охватит значительное количество домовладений. Временные ограничения запланированы на улицах:
- 1-го Травня: 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26А, 27-32, 34-47, 49-55, 57
- Весняна: 1-9, 11
- Вильна: 1-5, 7-14, 16, 18, 20
- Вильный пров.: 1, 3А, 5
- Дружбы просп.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Зелена: 1-5, 7-8, 10
- Квитнева: 1-4, 6-10, 12-14, 15Б, 16-17, 17А, 18-25, 28
- Козацька: 2, 4, 6, 26, 28
- Козацькый пров.: 2-3, 5, 7, 9, 11
- Титова: 1-6, 8, 10, 14
- Шкильна: 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32.
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