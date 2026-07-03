Дефицит продуктов в Запорожье, по мнению аналитиков, частично могут компенсировать поставки из-за границы.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожая косточковых фруктов. Специалисты предупреждают, что это может повлиять на ассортимент сезонной продукции и дальнейшее формирование цен.

По предварительным оценкам, в 2026 году сбор абрикосов может снизиться на 40–60% , а персиков — примерно на 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Основной причиной называют неблагоприятную весеннюю погоду. Перепады температур во время цветения отрицательно сказались на формировании завязи, что привело к снижению будущего урожая.

Наибольшие потери понесли южные и центральные области, традиционно обеспечивающие значительную часть украинского рынка абрикосами и персиками.

В то же время Дефицит продуктов в Запорожье, по мнению аналитиков, частично могут компенсировать поставки из-за границы. Среди возможных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако логистические факторы могут осложнить скорейшее пополнение рынка.

Если прогнозы оправдаются, стоимость популярных летних фруктов способна вырасти на 20–80% . Окончательные цены будут зависеть от объемов предложения, расходов по перевозке и ситуации с импортом.

Эксперты отмечают, что изменения будут происходить постепенно, а больше их могут почувствовать покупатели в период традиционно высокого сезонного спроса. Дальнейшее развитие ситуации будет определять погодные условия, результаты сбора урожая и темпы поступления импортной продукции.

Эксперты советуют следить за обновлением ситуации на рынке, ведь с началом массового сбора урожая ценовая динамика может измениться.

Источник: agronews

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