Дефицит продуктов в Днепре стал одной из наиболее обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Днепре может стать одной из тем для обсуждения в случае ухудшения ситуации с урожаем, ведь продолжительная жара и нехватка осадков угрожают поздним сельскохозяйственным культурам, сообщает Politeka.net.

По оценкам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, в случае затяжной засухи страна рискует потерять до 20% урожая кукурузы и до 15% подсолнечника. Именно эти культуры зависят от погодных условий в июле и августе, когда проходят ключевые этапы развития.

Специалист отмечает, что во второй половине 2026 года возможно формирование климатического явления Эль-Ниньо. В то же время, само по себе оно не означает масштабной засухи. Решающим станет сочетание длительного периода высоких температур, антициклонов и недостатка дождей.

Наиболее чувствительной к нехватке влаги остается кукуруза. Особенно опасными считаются засушливые условия при цветении и формировании зерна. Подсолнечник переносит жару лучше, однако продолжительное повышение температур также негативно влияет на урожайность.

Поэтому дефицит продуктов в Днепре пока не прогнозируют, однако аграрии внимательно следят за развитием погодной ситуации. Если неблагоприятные условия сохранятся, это может сказаться на объемах производства отдельных культур, а затем и на стоимости продовольствия.

В последние годы производители все активнее внедряют технологии сохранения влаги, выбирают устойчивые к жаре гибриды и модернизируют системы полива там, где это технически возможно. Однако после разрушения Каховской ГЭС значительная часть оросительной инфраструктуры на юге потеряла трудоспособность, что существенно усложняет работу хозяйств.

По словам эксперта, самые большие риски сейчас наблюдаются в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. К территориям с повышенной вероятностью потерь также относятся Днепропетровщина, Кировоград, а частично Полтавщина и Черкасщина.

Несмотря на это, аналитики не ожидают критического сокращения производства по всей стране. Они объясняют, что возможные убытки в одних регионах могут частично компенсировать лучшие результаты в других. Окончательная картина будет зависеть от количества осадков и температурного режима до лета, ведь именно этот период станет определяющим для будущего урожая.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.