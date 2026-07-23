Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове может быть рассмотрено в ближайшее время, ведь ЛКП «Львовводоканал» инициировало существенное увеличение стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Окончательное решение по изменению расценок должен быть принят исполнительным комитетом Львовского городского совета. До этого момента для потребителей продолжают действовать действующие ставки.

Предприятие предлагает установить новую цену на уровне 56,38 гривны за кубический метр вместо нынешних 25,88 гривны. Если предложение будет поддержано, средние ежемесячные расходы одной семьи на эти услуги могут увеличиться примерно на 198 гривен.

Во Львовводоканале объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове обусловлено стремительным ростом производственных затрат. Наибольшее влияние оказывают более дорогая электроэнергия, реагенты для очистки воды, горючее, оплата труда работников, а также ремонт и обслуживание сетей.

Директор предприятия Дмитрий Ванькович сообщил, что финансовое состояние водоканала остается сложным. Из 323 миллионов гривен, предусмотренных городом в поддержку предприятия, за первые семь месяцев уже использовано 226 миллионов. По предварительным оценкам, без пересмотра стоимости ущерб к завершению года может возрасти до 672 миллионов гривен.

По подсчетам коммунального предприятия изменение расценок позволит дополнительно получить около 409 миллионов гривен и существенно сократить финансовый дефицит. В то же время в водоканале отмечают, что эти средства не предусматривают модернизацию или улучшение качества услуг, а необходимы для стабильного функционирования системы.

Расчеты уже переданы на рассмотрение городских властей. Также в предприятии отмечают, что экономически обоснованная стоимость, полностью покрывающая все расходы, в настоящее время составляет около 100 гривен за кубический метр.

До принятия решения исполнительным комитетом жители Львова будут оплачивать водоснабжение и водоотвод по действующим тарифам. Только после официального утверждения возможные новые расценки вступят в силу.

Источник: lvivrada

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