Жителей Запорожья предупредили о плановых отключениях света, которые состоятся 7 июля в разных районах города, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 7 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Такие работы являются необходимой составной частью стабильной работы энергосистемы и позволяют снизить риск аварийных отключений в будущем. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и носят профилактический характер.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 7 июля с 9 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта электрооборудования. В настоящее время без электроснабжения временно останутся жители ряда домов:

ул. Героив 93-и Брыгады (Гудыменка): 13а, 15 п.1–4, 15 п.5–8, 17 п.1–4

В связи с срочным ремонтом электрооборудования плановые отключения с 10 до 17 часов коснутся улицы:

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Отдельный комплекс работ энергетики будет выполняться с 09:00 до 17:10. В этот период временные отключения электроэнергии будут введены еще на ряде городских улиц:

бул. Центральный: 10, 12, 12А, 14, 8, 8А

Глисерна: 5, 5 (п.1,2) (5 пов), 5 (п.3,4) (5 пов)

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського): 202

Грыгория Нелюбова (Толбухина): 73-111, 78-120

Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8

Ивана Нечуй-Левыцького (Астраханська): 1-23, 2-34

Латвийська: 16, 8а

Мицна: 24-32, 33-39

Патриотычна: 54А

Поштова: 69, 71, 73, 73-временно

Руставели: 59-65, 67, 60-66

Святого Мыколая (Артема): 50, 52, 57, 61, 63

Селыщна: 50, 57-95, 50-84

пр. Моторобудивныкив: 111-145

шосе Ориховське: 10, 10(блок5, 6).

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