Подорожание проезда в Кропивницком согласовал исполнительный комитет городского совета, однако жители пока будут пользоваться общественным транспортом по действующим тарифам, пишет Politeka.net.

Новые расценки заработают только после внедрения электронной системы оплаты и транспортных карт.

Соответствующее решение было принято после анализа финансового состояния коммунального перевозчика. В городских властях объяснили, что пересмотр стоимости связан с увеличением затрат на обеспечение стабильной работы маршрутной сети.

После запуска безналичной оплаты поездка в троллейбусе с помощью банковской карты, транспортной карты, Apple Pay или Google Pay будет стоить 12 гривен. Бумажный билет обойдется дороже – в 15 гривен. Аналогичный тариф был установлен и для перевозки багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт определили стоимость 11 гривен. Другие граждане, имеющие право на льготный проезд, будут выплачивать 10,30 гривны.

В автобусах коммунального предприятия "Электротранс" электронный способ расчета составит 18 гривен. Такая же сумма предусмотрена за оформление перевозки вещей. Бумажный билет вместе с багажом обойдется в 20 гривен. Льготные категории пассажиров будут оплачивать 17 или 16,20 гривен в зависимости от статуса.

В мэрии подчеркивают, что удорожание проезда в Кропивницком обусловлено повышением стоимости электроэнергии, горючего, запасных деталей, шин, ремонта подвижного состава, а также увеличением расходов на оплату труда персонала. Отдельной финансовой нагрузкой остается обеспечение бесплатных перевозок льготных категорий населения.

По словам представителей городского совета, обновленные тарифы должны помочь поддержать работу коммунального транспорта, избежать сокращения маршрутов и обеспечить надлежащее техническое состояние автобусов и троллейбусов. Точную дату запуска электронного билета и начала применения новых расценок обещают объявить дополнительно.

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