Подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло город Самар, где исполнительный комитет утвердил новые тарифы на автобусные перевозки городского и пригородного сообщения, передает издание Politeka.

Теперь базовая стоимость поездки в пределах общины составляет 25 гривен вместо 20. Обновленные расценки применяются на внутренних маршрутах, которыми жители ежедневно пользуются для поездок на работу, обучение и в собственных делах.

Также изменения коснулись направления Самар — Днепр. За одну поездку пассажирам теперь придется платить 70 гривен, что увеличит транспортные расходы для регулярно курсирующих между двумя городами.

В городских властях объяснили решение повышением стоимости горючего, ремонта автобусов, технического обслуживания и других эксплуатационных расходов. Именно эти факторы повлияли на пересмотр действующих цен.

Перевозчики отмечают, что без такого шага возникала угроза сокращения количества рейсов, особенно на менее загруженных направлениях, где обеспечение регулярного сообщения требует дополнительных ресурсов.

В этом контексте, подорожание проезда в Днепропетровской области объясняют необходимостью поддержать стабильную работу общественного транспорта и сохранить доступность маршрутов для жителей.

Обновленные тарифы уже вступили в силу, а все перевозчики должны использовать утвержденную стоимость без отклонений.

В городской администрации не исключают, что в дальнейшем вопрос пересмотра тарифов может снова возникнуть, если расходы транспортных предприятий и дальше будут расти.

Жителям рекомендуют уточнять актуальную стоимость проезда непосредственно у перевозчиков перед поездкой.

Источник: pdshl_novik