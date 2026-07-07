Подорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным решением, направленным на покрытие растущих эксплуатационных расходов.

Подорожание проезда в Николаевской области вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля начали действовать новые тарифы на автобусных маршрутах после решения исполнительного комитета городского совета , передает издание Politeka.

Теперь полная стоимость одной поездки составляет 20 гривен. Для пассажиров, пользующихся льготами, сохранен специальный тариф в размере 10 гривен, а условия его применения остались без изменений.

В городских властях объясняют пересмотр стоимости ростом расходов перевозчиков. Наибольшее влияние оказывают более дорогое горючее, повышение цен на запасные части, техническое обслуживание автобусов, а также увеличение расходов на оплату труда водителей и работников предприятий.

Чиновники отмечают, что обновленные расценки должны помочь поддерживать надлежащее техническое состояние транспорта, обеспечивать регулярное движение маршрутов и безопасную перевозку пассажиров.

В этом контексте удорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным решением, направленным на покрытие растущих эксплуатационных расходов и стабильную работу общественного транспорта.

Новые тарифы официально были введены с 1 июля 2026 года в соответствии с решением исполнительного комитета Вознесенского городского совета.

В случае дальнейших изменений экономической ситуации вопросы пересмотра стоимости перевозок могут снова вынести на рассмотрение.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

Также следует отметить, что, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на производителей и переработчиков.

Источник: Суспільне

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