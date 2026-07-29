Ограничения движения транспорта в Днепре планируют ввести в августе из-за ремонта сбросных трубопроводов, пишет Politeka.net.

Временные изменения будут касаться сразу двух городских улиц, где будут работать коммунальные службы.

По предварительной информации, ремонт продлится со 2 по 31 августа 2026 года. Соответствующий проект решения уже подготовили, однако он вступит в силу только после подписания и официального опубликования.

Существенные изменения ожидаются на улице Заплавной. На участке у дома №1 проезд планируют полностью перекрыть на весь период выполнения работ.

Еще одно временное изменение коснется улицы Ивана Нечуя-Левицкого. Там проезжую часть сузят на отрезке от Заплавной до Саперной, что может повлиять на скорость движения транспорта в этом районе.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут сопровождаться внедрением специальной схемы организации дорожного передвижения. Ее должен подготовить департамент благоустройства и инфраструктуры, после чего документ согласуют с патрульной полицией.

На местах проведения ремонта будут установлены дорожные знаки, защитные ограждения и сигнальное освещение. Также предусмотрено устройство безопасных маршрутов для пешеходов, чтобы минимизировать неудобства при выполнении работ.

После ремонта коммунальные службы должны демонтировать все временные конструкции, восстановить асфальтное покрытие и упорядочить прилегающую территорию. Только после этого движение на указанных участках будет возвращено в привычный режим.

Жителям и водителям рекомендуют заранее учитывать грядущие изменения при планировании поездок, а также обращать внимание на временные дорожные знаки и указатели, установленные вблизи мест проведения ремонтных работ.

Источник: d1

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