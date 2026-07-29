В компании-операторе энергосетей предупреждают о графиках отключения света в Черкасской области на 30 и 31 июля.

Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света, которые продлятся в Черкасской области на 30 и 31 июля, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 30 и 31 июля продлятся из-за плановых и профилактических ремонтных работ. Все работы производятся в пределах планового технического обслуживания электросетей. При ремонте специалисты будут проводить ряд работ.

По данным "Черкассыоблэнерго", 30.07.2026 будут выключать электричество в поселке Стеблив. Плановые отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:10 и коснутся жителей ряда улиц, среди которых:

Затышна — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17

Чиковани — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Шевська — 1, 2

Также 30 июля с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать и в селе Дацькы. В связи с проведением технических работ электроснабжение будет временно прекращено для жителей улицы:

Гайова — 3, 5, 7, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32.

31.07.2026, с 08:00–17:00 не будет электричества в части населенного пункта Пикивець. Ограничения вводятся по следующим адресам:

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Робитныча — 2, 4

Уманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48

Также графики отключения света в Черкасской области на 31 июля продлятся в городе Умань. С 08:00–15:00 не будет электричества на улицах:

Потоцького — 51А, 51Б, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61А, 62, 64, 66, 70

Пиковецькый пров. — 9.

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