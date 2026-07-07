Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения соответствующего статуса.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из ключевых направлений гуманитарной поддержки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Выдачу продуктовых наборов и готовых блюд обеспечивают благотворительные фонды, продовольственные банки и социальные инициативы.

В зависимости от потребностей получателям передают свертки весом до 30 килограммов или организуют горячее питание. Такой формат позволяет охватить разные категории граждан и оперативно реагировать на запросы общин.

В Украине продолжает расширяться сеть продовольственных банков. Ее работа базируется на сборе излишков продовольствия от торговых сетей и производителей, после чего продукцию передают людям, нуждающимся в поддержке. К этой системе уже присоединились общины южных регионов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения соответствующего статуса. Представители социальной сферы отмечают, что часть граждан до сих пор не пользуется этой возможностью из-за недостаточной осведомленности.

Наполнение наборов зависит от имеющихся поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль, консервы, а также средства личной гигиены и другие товары длительного хранения.

Для формирования гуманитарной помощи используют качественные продукты, не реализованные из-за избыточных запасов, незначительные повреждения упаковки или приближение завершения срока продажи. Перед передачей все партии проходят проверку безопасности.

Волонтеры отмечают, что продукцию с просроченным сроком годности не выдают. Контроль качества осуществляется на каждом этапе подготовки.

Координацию этого направления обеспечивают Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и Тарелка. Такие инициативы помогают переселенцам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим жителям, нуждающимся в поддержке.

Источник: 24 канал

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