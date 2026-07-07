Дефицит продуктов в Запорожье частично может компенсировать импортные поставки.

Дефицит продуктов в Запорожье может усилиться в ближайшие месяцы из-за ожидаемого сокращения урожая абрикосов и персиков, передает издание Politeka.

Эксперты прогнозируют, что меньшее количество сезонных фруктов повлияет на выбор покупателей и изменение стоимости.

По предварительным оценкам, нынешний сбор абрикосов способен сократиться на 40-60%, тогда как персиков - примерно на 30-50% по сравнению с прошлыми сезонами. Причиной называют неблагоприятные условия весной, когда резкие перепады температур пришлись именно на период цветения деревьев.

Наибольшие потери понесли хозяйства южных и центральных регионов, которые традиционно обеспечивают значительную часть внутреннего рынка косточковыми культурами. Поэтому поставки могут оказаться меньше, чем обычно.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Запорожье частично могут компенсировать импортные поставки. Среди потенциальных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время, транспортные расходы и особенности логистики могут повлиять на конечную цену.

По прогнозам аналитиков, отдельные виды пожилых фруктов могут подорожать на 20–80%. Окончательная цена будет зависеть от фактического размера урожая, темпов импорта и ситуации на оптовом рынке.

Экономисты отмечают, что ценовая динамика будет формироваться постепенно. Окончательную картину определят результаты массового сбора, погодные условия второй половины лета и стабильность поставок продукции в торговые сети.

Участники рынка советуют покупателям следить за изменениями, ведь ситуация с предложением может измениться уже в ближайшие недели.

Источник: agronews

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