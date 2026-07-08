Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням запасів старого врожаю та ще недостатньою кількістю свіжої картоплі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області позначився на ринку картоплі, де одночасно продають залишки минулорічного врожаю та дорожчу імпортну продукцію, передає Politeka.

Через різницю у походженні товару покупці дедалі частіше помічають суттєвий розрив у вартості.

Українську картоплю зі сховищ зараз реалізують по 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, у цей самий період торік ціна становила 13–23 гривні завдяки більшим запасам.

Представники галузі пояснюють, що на ринкову ситуацію впливають залишки минулого сезону, якість бульби та обсяги надходження нових партій. Частина продукції втратила товарний вигляд через несприятливі погодні умови, що ускладнило стабільне постачання.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням запасів старого врожаю та ще недостатньою кількістю свіжої картоплі. Додатковий вплив має нерівномірне надходження імпортної продукції.

Закордонна картопля вже з'явилася на полицях магазинів, однак її вартість може сягати близько 90 гривень за кілограм. Через це такий товар залишається менш доступним для більшості споживачів.

Представники роздрібної торгівлі не виключають подальших змін цінників. На формування вартості впливатимуть обсяги нового врожаю, купівельний попит і можливості логістики.

Аналітики прогнозують, що ситуація поступово змінюватиметься в міру збільшення пропозиції української картоплі. Якщо постачання стабілізується, ринок зможе повернутися до більш збалансованого стану.

Експерти також зазначають, що остаточна цінова динаміка залежатиме від результатів нинішнього сезону збору врожаю.

Джерело: ТСН

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