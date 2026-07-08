В то же время, новый график движения транспорта в Виннице будет зависеть от результатов испытаний.

Новый график движения транспорта в Виннице может быть скорректирован после тестирования обновленной схемы на улице Соборной, передает издание Politeka.

В ближайшее время в центральной части города приступят к испытаниям изменений, направленных на ускорение общественных перевозок и повышение безопасности.

В городском совете сообщили, что все нововведения будут внедряться без капитального ремонта. Для этого используют дорожную разметку, новые знаки и перенастроят светофорные объекты.

Во время тестового периода планируют перенести отдельные остановки поближе друг к другу, чтобы упростить пересадки между трамваями, троллейбусами и автобусами. Кроме того, на Соборном и Центральном мостах обустроят специальные полосы для муниципального транспорта, а также отдельный коридор для трамваев.

В то же время, новый график движения транспорта в Виннице будет зависеть от результатов испытаний. Специалисты оценят, как изменения повлияют на скорость перевозок, проезд перекрестков, безопасность пешеходов и общую эффективность дорожной сети.

Проект также предусматривает ограничение отдельных левых поворотов на нескольких перекрестках и расширение приоритетного проезда трамваев через светофорные объекты. Решения разработали совместно с немецким городом-побратимом Карлсруэ в рамках программы NAKOPA.

По информации горсовета, в часы пик по улице Соборной курсирует более 100 единиц муниципального транспорта, которые перевозят около пяти тысяч пассажиров. В то же время более полутора тысяч частных автомобилей за аналогичный период перевозят почти вдвое меньше людей.

В транспортной компании отмечают, что пробки, автомобили на трамвайных путях и перегруженные перекрестки регулярно приводят к задержкам. Именно поэтому тестирование должно помочь определить наиболее эффективную модель организации движения центральной части города.

Источник: Суспільне

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