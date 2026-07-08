Водночас новий графік руху транспорту у Вінниці залежатиме від результатів випробувань.

Новий графік руху транспорту у Вінниці можуть скоригувати після тестування оновленої схеми на вулиці Соборній, передає видання Politeka.

Найближчим часом у центральній частині міста розпочнуть випробування змін, спрямованих на прискорення громадських перевезень та підвищення безпеки.

У міській раді повідомили, що всі нововведення впроваджуватимуть без капітального ремонту. Для цього використають дорожню розмітку, нові знаки та переналаштують світлофорні об'єкти.

Під час тестового періоду планують перенести окремі зупинки ближче одна до одної, щоб спростити пересадки між трамваями, тролейбусами й автобусами. Крім того, на Соборній та Центральному мосту облаштують спеціальні смуги для муніципального транспорту, а також окремий коридор для трамваїв.

Водночас новий графік руху транспорту у Вінниці залежатиме від результатів випробувань. Фахівці оцінять, як зміни вплинуть на швидкість перевезень, проїзд перехресть, безпеку пішоходів і загальну ефективність дорожньої мережі.

Проєкт також передбачає обмеження окремих лівих поворотів на кількох перехрестях та розширення пріоритетного проїзду трамваїв через світлофорні об'єкти. Рішення розробили спільно з німецьким містом-побратимом Карлсруе в межах програми NAKOPA.

За інформацією міськради, у години пік вулицею Соборною курсує понад 100 одиниць муніципального транспорту, які перевозять близько п'яти тисяч пасажирів. Водночас понад півтори тисячі приватних автомобілів за аналогічний період перевозять майже удвічі менше людей.

У транспортній компанії зазначають, що затори, автомобілі на трамвайних коліях і перевантажені перехрестя регулярно призводять до затримок. Саме тому тестування має допомогти визначити найефективнішу модель організації руху для центральної частини міста.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.