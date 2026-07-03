Подорожание продуктов в Винницкой области больше всего отразилось на стоимости отдельных овощей, в то время как бакалейная группа демонстрирует более сдержанную динамику, передает издание politeka.

Заметнее всего за последний месяц выросли цены на морковь и белокочанную капусту.

Средняя стоимость килограмма моркови в начале июля составляет 52,75 грн. Для сравнения, в начале июня этот показатель равнялся 38,77 гривны. Таким образом, в месяц товар подорожал почти на 14 гривен.

Капуста также существенно прибавила в стоимости. Средний показатель составляет 53,50 гривны за килограмм, что почти на 10 гривен больше, чем месяц назад. В июне наблюдались резкие колебания, однако в конце периода цена закрепилась на высоком уровне.

В то же время мука торговой марки «Хуторок» остается относительно стабильной. Средняя стоимость двухкилограммовой упаковки составляет 70,96 грн. За последний месяц прирост составил всего 1,41 гривны.

Удорожание продуктов в Винницкой области происходит неравномерно. Если овощная группа демонстрирует ощутимый рост, то отдельные товары первой необходимости пока меняются гораздо медленнее.

Специалисты отмечают, что сезонные факторы, расходы на хранение, логистику и предложение на рынке и дальше будут определять ценовую ситуацию. Поэтому в ближайшее время стоимость отдельных позиций может оставаться нестабильной.

Эксперты советуют покупателям следить за обновлением цен, ведь в ближайшее время отдельные позиции могут снова измениться.

Аналитики не исключают, что ценовая ситуация будет корректироваться в зависимости от нового урожая и рыночного предложения.

Источник: Минфин

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