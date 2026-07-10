Дефицит продуктов в Черкасской области называют одним из возможных последствий общего сокращения предложения фруктов на украинском рынке.

Сокращение урожая абрикосов и персиков в Украине может повлиять на ситуацию на продовольственном рынке и поджить дефицит продуктов в Черкасской области, передает Politeka.

Специалисты уже предупреждают о возможных изменениях в ассортименте сезонных фруктов и росте их стоимости во второй половине года.

По предварительным прогнозам, сбор абрикосов в этом сезоне будет значительно меньше, чем в прошлом — потери могут достичь 40–60%. Для персиков ожидается спад урожайности на 30–50%, что также отразится на предложении продукции.

Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в начале года. Серии заморозков в феврале и апреле пришлись на период активного развития деревьев, из-за чего значительная часть цветов и будущих плодов была повреждена.

Самая сложная ситуация сложилась в центральных и южных областях страны. Там фруктовые сады ранее входят в фазу вегетации, поэтому оказались наиболее чувствительными к резким похолоданиям.

Для частичного покрытия дефицита продуктов в Черкасской области рынок рассчитывает на импортную продукцию. Больше фруктов традиционно поступает из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако даже дополнительные поставки не гарантируют полного восстановления объемов, потерянных из-за неблагоприятного сезона.

Аналитики считают, что дефицит отдельных фруктов может оказаться одним из последствий общего сокращения урожая. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от активности импортеров, объемов предложения и уровня потребительского спроса.

По оценкам экспертов, цены на абрикосы и персики могут вырасти на 20–80%. На формирование стоимости будут влиять погодные условия в течение лета, расходы на логистику и ситуация на оптовом рынке.

Представители аграрного сектора подчеркивают, что даже непродолжительные морозы во время цветения способны существенно снизить будущую урожайность. Дополнительным фактором стала прохладная погода, которая уменьшила активность насекомых-опылителей и отрицательно сказалась на формировании завязи.

Источник:agronews

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