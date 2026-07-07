Дефицит продуктов в Черкасской области пока рассматривается только как возможный сценарий.

Дефицит продуктов в Черкасской области может стать одной из актуальных тем в ближайший период из-за ситуации на рынке картофеля, передает издание Politeka.

Завершение реализации прошлогоднего урожая и поступление импортной продукции уже влияют на цены и предложение.

По оценкам отраслевых аналитиков, остатки картофеля прошлого года производители продают по 5–11 гривен за килограмм. Это заметно ниже, чем за аналогичный период в прошлом году, когда стоимость составляла от 13 до 23 гривен.

Специалисты объясняют такую ​​динамику значительными объемами предварительного сбора и влиянием погодных условий. Из-за засушливого лета часть клубней оказалась мельче, что также сказалось на рыночной ситуации.

Параллельно в продаже появились первые партии раннего импортного картофеля. Ее предлагают примерно по 90 гривен за килограмм, потому спрос на такую ​​продукцию остается ограниченным.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Черкасской области пока рассматривается только как возможный сценарий. Запасы старого картофеля постепенно сокращаются, в то время как украинский ранний урожай еще не вышел на рынок в достаточных объемах.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов сбора нового урожая. Если предложение быстро увеличится, то это поможет стабилизировать цены и обеспечить покупателей необходимыми объемами.

Аналитики добавляют, что окончательную картину рынка можно будет оценить после начала массовой продажи украинского картофеля, когда сформируется новый баланс между спросом и предложением.

Специалисты советуют следить за обновлениями рынка, ведь ситуация может варьироваться в зависимости от объемов нового урожая.

Источник: ТСН

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