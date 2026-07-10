Скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні може вплинути на ситуацію на продовольчому ринку та піджиити дефіцит продуктів в Черкаській області, передає Politeka.

Фахівці вже попереджають про можливі зміни в асортименті сезонних фруктів та зростання їхньої вартості в другій половині року.

За попередніми прогнозами, збір абрикосів цього сезону буде значно меншим, ніж торік — втрати можуть сягнути 40–60%. Для персиків очікується спад урожайності на 30–50%, що також позначиться на пропозиції продукції.

Причиною стали несприятливі погодні умови на початку року. Серії заморозків у лютому та квітні припали на період активного розвитку дерев, через що значна частина цвіту та майбутніх плодів була пошкоджена.

Найскладніша ситуація склалася в центральних і південних областях країни. Саме там фруктові сади раніше входять у фазу вегетації, тому виявилися найбільш чутливими до різких похолодань.

Для часткового покриття дефіциту продуктів в Черкаській області, ринок розраховує на імпортну продукцію. Найбільше фруктів традиційно надходить із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте навіть додаткові поставки не гарантують повного відновлення обсягів, які втрачено через несприятливий сезон.

Аналітики вважають, що дефіцит окремих фруктів може стати одним із наслідків загального скорочення врожаю. Подальший розвиток ситуації залежатиме від активності імпортерів, обсягів пропозиції та рівня споживчого попиту.

За оцінками експертів, ціни на абрикоси та персики можуть зрости на 20–80%. На формування вартості також впливатимуть погодні умови протягом літа, витрати на логістику та ситуація на гуртовому ринку.

Представники аграрного сектору наголошують, що навіть нетривалі морози під час цвітіння здатні суттєво знизити майбутню врожайність. Додатковим фактором стала прохолодна погода, яка зменшила активність комах-запилювачів і негативно позначилася на формуванні зав'язі.

Джерело: agronews

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