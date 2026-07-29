Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы социальной поддержки, действующей для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.

Инициативу реализуют по решению исполнительного комитета, а ее сопровождением занимается Департамент социальной политики. Проект стартовал в конце 2023 года и направлен на помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Получить поддержку могут внутренне перемещенные лица, пожилые люди, граждане с инвалидностью, матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи. Право на участие и жители приютов и мест компактного проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения. В него входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и печенье.

Такая помощь позволяет обеспечить базовые потребности людей, переживающих непростой период или недавно сменивших место жительства. Продукция не требует специальных условий хранения, поэтому удобно ее использовать в повседневной жизни.

Чтобы оформить получение набора, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического нахождения или регистрации. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие принадлежность к определенным категориям.

В городской администрации отмечают, что информацию об изменениях, порядке оформления и перечне получателей будут регулярно обновлять на официальных ресурсах. Жителям советуют следить за актуальными сообщениями.

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