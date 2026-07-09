В связи с плановыми работами потребителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Николаевской области на 10 июля.

Графики отключения света продлятся по отдельным адресам в Николаевской области, ограничения запланированы на 10 июля, сообщает Politeka.net.

Временные обесточивания вводятся для выполнения комплекса технических мер, направленных на повышение надежности электроснабжения. В этой связи потребителям рекомендуют заранее подготовиться к графикам отключения света в Николаевской области на 10 июля и зарядить необходимые электроприборы и учесть часы отключения при планировании дел.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 10 июля с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Новоселивка. На период выполнения работ электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Майорська — 1, 2, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 72, 73, 84

Графики отключения света в Николаевской области на 10 июля также продлятся в селе Мостове. Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 только по следующим улицам:

пров. Ликарняный — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Мазепы — 3/1, 3/2

Чычыклия — 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48А, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Обесточат часть села Доманивка. Ограничения вводят из-за капитального ремонта, однако ограничения будут продолжаться только с 08:00 до 17:00 на улицах:

Квитуча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 44, 48

Медова — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14

Садова — 1, 2, 3, 4, 7, 8

Свитанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 47.

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