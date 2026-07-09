У зв'язку з плановими роботами споживачам рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Миколаївській області на 10 липня.

Графіки відключення світла будуть тривати за окремими адресами у Миколаївській області, обмеження заплановані на 10 липня, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові знеструмлення запроваджують для виконання комплексу технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання. У зв'язку з цим споживачам рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Миколаївській області на 10 липня та зарядити необхідні електроприлади та врахувати години відключення під час планування справ.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 10 липня з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Новоселівка. На період виконання робіт електропостачання буде тимчасово відсутнє за такими адресами:

Майорська — 1, 2, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 72, 73, 84

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 10 липня також будуть тривати в селі Мостове. Обмеження будуть тривати з 08:00 до 17:00 лише за наступними вулицями:

пров. Лікарняний — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Мазепи — 3/1, 3/2

Чичиклія — 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48А, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Знеструмлять частину села Доманівка. Обмеження вводять через капітальний ремонт, проте обмеження триватимуть лише з 08:00 до 17:00 на вулицях:

Квітуча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 44, 48

Медова — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14

Садова — 1, 2, 3, 4, 7, 8

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 47.

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