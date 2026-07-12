Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает разную оплату в зависимости от типа жилья.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось Жмеринского общества, где исполнительный комитет утвердил новую стоимость услуги по вывозу бытовых отходов, сообщает издание Politeka.

Обновленные цены начали действовать после принятия соответствующего решения.

В местном совете объяснили, что пересмотр стал результатом анализа экономических показателей предприятия «БРАВИС», обеспечивающего сбор и транспортировку мусора. Предыдущие расчеты уже не соответствовали реальным затратам.

Среди основных причин называют подорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, арендную плату за государственные участки на 21,5%, а также рост стоимости аренды специализированной техники на 50%. Дополнительно повлияли на высший экологический сбор и повышение минимальной заработной платы.

Отдельно учтены изменения графиков вывоза бытовых отходов, что также сказалось на структуре производственных затрат предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предусматривает разную оплату в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячный платеж будет составлять 56,94 гривны с человека, а для жителей многоквартирных домов - 55,82 гривны.

В обществе подчеркивают, что корректировка необходима для обеспечения стабильной работы предприятия и бесперебойного предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами.

Также следует отметить, что представители местных властей отмечают, что дальнейший пересмотр стоимости будет зависеть от экономических показателей и изменений себестоимости предоставления услуг.

Источник: zhgazeta

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