Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось Жмеринского общества, где исполнительный комитет утвердил новую стоимость услуги по вывозу бытовых отходов, сообщает издание Politeka.
Обновленные цены начали действовать после принятия соответствующего решения.
В местном совете объяснили, что пересмотр стал результатом анализа экономических показателей предприятия «БРАВИС», обеспечивающего сбор и транспортировку мусора. Предыдущие расчеты уже не соответствовали реальным затратам.
Среди основных причин называют подорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, арендную плату за государственные участки на 21,5%, а также рост стоимости аренды специализированной техники на 50%. Дополнительно повлияли на высший экологический сбор и повышение минимальной заработной платы.
Отдельно учтены изменения графиков вывоза бытовых отходов, что также сказалось на структуре производственных затрат предприятия.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предусматривает разную оплату в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячный платеж будет составлять 56,94 гривны с человека, а для жителей многоквартирных домов - 55,82 гривны.
В обществе подчеркивают, что корректировка необходима для обеспечения стабильной работы предприятия и бесперебойного предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами.
Также следует отметить, что представители местных властей отмечают, что дальнейший пересмотр стоимости будет зависеть от экономических показателей и изменений себестоимости предоставления услуг.
Источник: zhgazeta
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