Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося Жмеринської громади, де виконавчий комітет затвердив нову вартість послуги з вивезення побутових відходів, повідомляє видання Politeka.

Оновлені розцінки почали діяти після ухвалення відповідного рішення.

У місцевій раді пояснили, що перегляд став результатом аналізу економічних показників підприємства «БРАВІС», яке забезпечує збір і транспортування сміття. Попередні розрахунки вже не відповідали реальним витратам.

Серед основних причин називають подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, орендної плати за державні ділянки на 21,5%, а також зростання вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%. Додатково вплинули вищий екологічний збір і підвищення мінімальної заробітної плати.

Окремо врахували зміну графіків вивезення побутових відходів, що також позначилося на структурі виробничих витрат підприємства.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячний платіж становитиме 56,94 гривні з особи, а для жителів багатоквартирних будинків — 55,82 гривні.

У громаді наголошують, що коригування необхідне для забезпечення стабільної роботи підприємства та безперебійного надання послуг із поводження з побутовими відходами.

Також варто зауважити, що представники місцевої влади зазначають, що подальший перегляд вартості залежатиме від економічних показників і змін собівартості надання послуг.

Джерело: zhgazeta

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