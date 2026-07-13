Энергетики отмечают, что графики отключения света в Днепропетровской области на 14 июля вводятся по отдельным адресам.

Жителей Днепропетровской области предупредили о графиках отключения света, запланированных на 14 июля в нескольких городах и населенных пунктах региона, пишет Politeka.net.

Энергетики отмечают, что графики отключения света в Днепропетровской области на 14 июля будут введены для технического обслуживания электрооборудования, ремонта воздушных линий электропередачи и модернизации отдельных участков сети. Такие работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, предотвращения аварий и обеспечения стабильной работы энергосистемы.

В городе Апостолове с 07:30 до 18:00 часов электроснабжение временно прекратят по адресам:

Вызволення — 95;

Леси Украинкы — 37А, 40.

В селе Широка Дача с 07:30 до 18:00 без света останутся отдельные дома на улицах:

Вышнева — № 16, 20, 22, 24–26, 29–37, 39, 39А, 41, 43, 44, 46, 48, 50–52, 54–56, 58–63, 66, 69, 71, 75;

Спортывна — № 14, 16, 17, 19–27, 29–49, 51–57, 59–62, 65, 66, 68, 70, 72–76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 95 101.

В Павлограде ремонтные бригады будут работать с 08:00 до 18:00. В настоящее время электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Калынова — 1–3, 5, 7, 9;

Кильцева — 7;

Промыслова — 1В.

Самые масштабные плановые отключения запланированы в Жовти Воды, где работы продлятся с 07:30 до 18:00. Временные ограничения электроснабжения охватят десятки домов на следующих улицах:

Авангардна - 142-176 (парные)

Выноградна - 4-12 (парные)

Героив Чернобыля - 4, 16В, 18/2, 53-61 (нечетные)

Покровська - 1, 3

Григория Сковороды - 1, 2-8 (парные), 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64

Даниила Нечая - 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22

Донбасская - 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-65 (нечетные), 69, 75

Жовторичанська - 5

Калынова - 2, 3, 8, 16

Кооператывна - 31-47 (нечетные), 84, 86, 88, 92-100 (парные), 104, 112-118 (парные), 124, 126

Мостова - 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парни)

Набережна - 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43

Поштова - 1-8, 10-16, 18-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61

Ярова — 2

Сентябрьская - 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74

Сергея Федорченко - 1-5, 7-9, 11-19 (нечетные), 25-31 (нечетные)

Соборная - 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 (нечетные)

Футбольная - 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парни), 90А

Музейна — 42, 44, 46

Садова - 50-58 (парные), 61-71 (нечетные)

Щаслыва - 67-73 (нечетные), 76

пров. Кобзаря - 7-33, 35, 37

пров. Медовый - 1-5, 7, 8

пров. Симейный - 2, 2А, 2Б, 2В, 29

пров. Васыля Стуса - 1, 2

пров. Пивничный - 1-3, 5, 7, 9

пров. Снижный - 1-10

разъезд Тищенко - 7.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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