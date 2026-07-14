Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно не только в областном центре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предлагать владельцы частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Среди доступных вариантов есть предложения в Кривом Роге, Самаровском районе и Днепре.

В Кривом Роге переселенцам предлагают небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух жителей. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, центральной канализацией, бойлером, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой.

Хозяева отмечают, что проживание вместе с коммунальными услугами будет безвозмездным. В то же время будущим жителям придется делить дом с пожилой женщиной, которая не нуждается в постоянном уходе.

Еще один вариант доступен в селе Вольное Самаровского района. Там готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком.

Владельцы ищут человека или пожилую женщину, которая сможет жить рядом с пожилой родственницей и при необходимости помогать ему в повседневных делах.

Кроме этого, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно и в Днепре. Там предлагается отдельная комната в частном доме с необходимыми условиями для проживания и возможностью питания. От будущего жителя ждут только помощи в быту по предварительной договоренности.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно уточнять условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные детали. Также переселенцам советуют регулярно проверять новые объявления, ведь список доступных вариантов постоянно обновляется.

Источник: Допомагай

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