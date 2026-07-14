Ограничение движения транспорта в Кривом Роге продлили до 18 июля из-за ремонта тепловых сетей, который продолжается в рамках подготовки к новому отопительному сезону, передает издание Politeka.
Временные изменения касаются улицы Владимира Зинченко, где выполняет работы АО «Криворожская теплоцентраль». Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба предприятия.
По данным компании, восстановление сетей требует дополнительного времени, поэтому проезд по этому участку будет оставаться усложненным еще несколько дней. Водителей призывают заранее выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек.
В предприятии подчеркнули, что ограничение движения транспорта в Кривом Роге необходимо для завершения запланированных работ и повышения надежности теплоснабжения в осенне-зимний период.
Представители теплоцентрали также попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. После ремонта проезд на улице должны полностью восстановить.
Если график выполнения работ не изменится, транспортное сообщение на участке будет открыто сразу после их завершения.
Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании проезда.
Теперь поездка по территории общины стоит 25 гривен вместо предыдущих 20. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие пассажиры, которые передвигаются по городу по повседневным делам.
Изменились и условия для направления Самар – Днепр. Теперь за один рейс необходимо оплатить 70 гривен. Для людей, регулярно ездящих между населенными пунктами, такие изменения означают дополнительные расходы.
Источник: 1kr.ua
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