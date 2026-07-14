Ограничение движения транспорта в Кривом Роге необходимо для завершения запланированных работ.

Ограничение движения транспорта в Кривом Роге продлили до 18 июля из-за ремонта тепловых сетей, который продолжается в рамках подготовки к новому отопительному сезону, передает издание Politeka.

Временные изменения касаются улицы Владимира Зинченко, где выполняет работы АО «Криворожская теплоцентраль». Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба предприятия.

По данным компании, восстановление сетей требует дополнительного времени, поэтому проезд по этому участку будет оставаться усложненным еще несколько дней. Водителей призывают заранее выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек.

В предприятии подчеркнули, что ограничение движения транспорта в Кривом Роге необходимо для завершения запланированных работ и повышения надежности теплоснабжения в осенне-зимний период.

Представители теплоцентрали также попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. После ремонта проезд на улице должны полностью восстановить.

Если график выполнения работ не изменится, транспортное сообщение на участке будет открыто сразу после их завершения.

Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании проезда.

Теперь поездка по территории общины стоит 25 гривен вместо предыдущих 20. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие пассажиры, которые передвигаются по городу по повседневным делам.

Изменились и условия для направления Самар – Днепр. Теперь за один рейс необходимо оплатить 70 гривен. Для людей, регулярно ездящих между населенными пунктами, такие изменения означают дополнительные расходы.

Источник: 1kr.ua

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