Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком связано с пересмотром экономических составляющих.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком вступит в силу с 15 июля 2026 после решения исполнительного комитета городского совета о корректировке стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Новые расценки утвердили по результатам рассмотрения обращения МКП "Хмельницкводоканал" и поданных финансово-экономических расчетов.

Информацию об этом предоставляет Хмельницкий городской совет .

Соответствующее решение было принято 7 июля. В ходе его подготовки учли требования законов Украины, действующие нормативные акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок формирования тарифов, утвержденный НКРЭКУ, а также заключения управления коммунальной инфраструктуры и управления экономики городского совета.

После коррекции стоимость централизованного водоснабжения будет составлять 24,06 гривны за кубический метр без НДС. Услуга по водоотводу обойдется в 24,16 гривны за кубометр без учета налога на добавленную стоимость. Именно эти показатели будут применяться после введения решения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком связано с пересмотром экономических составляющих, влияющих на обеспечение стабильной работы предприятия. Корректировка была осуществлена ​​в соответствии с обновленным порядком расчета стоимости таких услуг, утвержденным государственным регулятором.

После вступления документа в силу МКП «Хмельницкводоканал» обязано проинформировать потребителей об изменении расценок через официальный вебсайт. Для выполнения этого требования предприятию отведено не более 15 дней.

Отдельно городской совет должен обеспечить публикацию решения в СМИ и на своем официальном интернет-ресурсе в течение пяти рабочих дней после его принятия. Кроме того, копию документа направят в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Контроль за исполнением решения возложен на МКП «Хмельницкводоканал» и заместителя городского головы - директора департамента инфраструктуры города Василия Новачка. Согласно принятому документу, обновленные тарифы официально начнут действовать с 15 июля 2026 года.

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