Подорожание проезда в Одесской области происходит на фоне аналогичных изменений других городов региона.

Подорожание проезда в Одесской области затронуло еще один город региона с 15 июля, передает издание Politeka.

В Рени пассажиров маршрутных автобусов начали предупреждать об изменении стоимости поездок, хотя официальное решение местных властей пока не обнародовано.

По информации местных жителей, в салонах общественного транспорта уже появились объявления о новом тарифе. Одна поездка обойдется в 25 гривен вместо нынешней цены.

В то же время, для школьников условия останутся неизменными. Для этой категории пассажиров стоимость будет составлять 10 гривен.

Удорожание проезда в Одесской области происходит на фоне аналогичных изменений других городов региона. В частности, в Одессе новый тариф в городских автобусах общего пользования начал действовать с 27 июня, а с 1 июля стоимость поездки до 25 гривен была повышена также в Измаиле.

В случае Измаила причиной пересмотра расценок называли рост цен на топливо, существенно повлиявшее на расходы перевозчиков. В Рени официальных объяснений о возможном пересмотре пока не предоставили.

По состоянию на время подготовки материала на официальном сайте Ренийского городского совета отсутствует информация об утверждении новых тарифов. В то же время сообщения в маршрутках свидетельствуют о том, что перевозчики уже готовятся к переходу на новую стоимость.

Эксперты отмечают, что в последнее время транспортные предприятия в разных регионах Украины все чаще пересматривают тарифы из-за увеличения расходов на горючее, техническое обслуживание, запасные части и содержание подвижного состава. Именно эти факторы остаются основными для изменения стоимости пассажирских перевозок.

Источник: odessa-life.od.ua

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