Подорожчання проїзду в Одеській області відбувається на тлі аналогічних змін в інших містах регіону.

Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося ще одного міста регіону з 15 липня, передає видання Politeka.

У Рені пасажирів маршрутних автобусів почали попереджати про зміну вартості поїздок, хоча офіційного рішення місцевої влади наразі не оприлюднили.

За інформацією місцевих жителів, у салонах громадського транспорту вже з'явилися оголошення про новий тариф. Одна поїздка коштуватиме 25 гривень замість нинішньої ціни.

Водночас для школярів умови залишаться незмінними. Для цієї категорії пасажирів вартість становитиме 10 гривень.

Подорожчання проїзду в Одеській області відбувається на тлі аналогічних змін в інших містах регіону. Зокрема, в Одесі новий тариф у міських автобусах загального користування почав діяти з 27 червня, а з 1 липня вартість поїздки до 25 гривень підвищили також в Ізмаїлі.

У випадку Ізмаїла причиною перегляду розцінок називали зростання цін на пальне, яке суттєво вплинуло на витрати перевізників. У Рені офіційних пояснень щодо можливого перегляду поки не надали.

Станом на час підготовки матеріалу на офіційному сайті Ренійської міської ради інформація про затвердження нових тарифів відсутня. Водночас повідомлення в маршрутках свідчать, що перевізники вже готуються до переходу на нову вартість.

Експерти зазначають, що останнім часом транспортні підприємства в різних регіонах України дедалі частіше переглядають тарифи через збільшення витрат на пальне, технічне обслуговування, запасні частини та утримання рухомого складу. Саме ці чинники залишаються основними для зміни вартості пасажирських перевезень.

Джерело: odessa-life.od.ua

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