Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области происходит сразу в нескольких общинах, передает Politeka.
В Павлограде подготовили новые решения по стоимости водоснабжения, водоотвода и услуг по управлению бытовыми отходами, а в Кривом Роге жители уже получают платежи по обновленным расценкам.
Согласно проекту решения исполкома Павлоградского городского совета , с 1 июля 2026 года предлагают установить тариф на централизованное водоснабжение в размере 84,01 гривны за кубометр, а на водоотвод – 29,46 гривны. Расчеты распространяются на все категории потребителей и учитывают НДС.
Отдельным документом предусмотрен пересмотр стоимости услуг управления бытовыми отходами, которые будет предоставлять ООО «ЭКО-КОММУНТРАНС». Новые расценки планируется ввести с 1 августа 2026 года. После вступления в силу предыдущее решение по этому предприятию потеряет силу.
Компания также должна уведомить население об изменении стоимости, производить начисления только за фактически предоставленный сервис, а в случае нарушений или ненадлежащего качества производить соответствующий перерасчет.
В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало значительный общественный резонанс в Кривом Роге . После увеличения цены на централизованное водоснабжение до 78,47 гривны за кубометр горожане начали публиковать счета с гораздо большими суммами. Часть потребителей предполагает, что начисления могут включать в себя задолженность или корректировку за предыдущие периоды, поэтому планирует обращаться к предприятию для проверки.
Кроме того, законность новых расценок в Кривом Роге сейчас обжалуется в суде. После появления информации о пересмотре стоимости, жители также инициировали электронную петицию с призывом отменить соответствующее решение.
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