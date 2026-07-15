Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало значний суспільний резонанс не в одному місті.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває одразу в кількох громадах, передає Politeka.

У Павлограді підготували нові рішення щодо вартості водопостачання, водовідведення та послуг з управління побутовими відходами, а у Кривому Розі мешканці вже отримують платіжки за оновленими розцінками.

Згідно з проєктом рішення виконкому Павлоградської міської ради, із 1 липня 2026 року пропонують встановити тариф на централізоване водопостачання у розмірі 84,01 гривні за кубометр, а на водовідведення — 29,46 гривні. Розрахунки поширюються на всі категорії споживачів та враховують ПДВ.

Окремим документом передбачено перегляд вартості послуг з управління побутовими відходами, які надаватиме ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС». Нові розцінки планують запровадити з 1 серпня 2026 року. Після набуття чинності попереднє рішення щодо цього підприємства втратить силу.

Компанія також повинна повідомити населення про зміну вартості, проводити нарахування лише за фактично наданий сервіс, а у випадку порушень або неналежної якості здійснювати відповідний перерахунок.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало значний суспільний резонанс у Кривому Розі. Після збільшення ціни на централізоване водопостачання до 78,47 гривні за кубометр містяни почали публікувати рахунки із суттєво більшими сумами. Частина споживачів припускає, що нарахування можуть включати заборгованість або коригування за попередні періоди, тому планує звертатися до підприємства для перевірки.

Крім цього, законність нових розцінок у Кривому Розі нині оскаржується в суді. Після появи інформації про перегляд вартості жителі також ініціювали електронну петицію із закликом скасувати відповідне рішення.

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